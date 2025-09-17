Ragusa, il plesso di via Carducci interessato da una serie di interventi di grande importanza

Attualità

L'assessore Giuffrida: "I lavori sono stati consegnati lo scorso luglio e stanno procedendo celermente"

“Altra scuola interessata da interventi di grande importanza – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – è il plesso di via Carducci, dove è in corso la riqualificazione dei solai, con rifacimento delle tubazioni degli impianti tecnologici. Dopo le richieste documentali necessarie alla gara di appalto e la conclusione dell’attività scolastica, i lavori sono stati consegnati lo scorso luglio e stanno procedendo celermente. Proprio in questi giorni parte dell’edificio è stato completato e messo a disposizione delle famiglie che usufruiscono del servizio nido d’infanzia al Totò Stella, mentre per quanto concerne la Scuola dell’infanzia, afferente all’Ic Crispi-P. Vetri, stimiamo la conclusione dei lavori entro la fine del 2025”.