Ragusa, il pranzo di Pasqua con il vescovo La Placa per abbracciare chi ha bisogno

Attualità

In 100 si sono ritrovati nel refettorio del seminario su iniziativa della Caritas diocesana

Quasi 100 i commensali al pranzo di Pasqua della famiglia Caritas, tenutosi come da consuetudine nel refettorio del seminario di Ragusa.

“Il nostro ritrovarsi insieme – spiegano dalla Caritas – ha acquistato maggiore senso nelle parole del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, che ha richiamato l’importanza dell’abbraccio, non solo come gesto fisico ma anche come moto che parte dal cuore e capace di costruire pace e concordia tra tutti. Come sempre questo momento di convivialità non sarebbe stato possibile senza la generosità di tutti i volontari del Ristoro di San Francesco e della rete di imprese e singoli cittadini che in maniera spontanea e generosa sostengono il servizio, tra cui ci piace ricordare Rotary Club Ragusa – Distretto 2110 Sicilia e Malta Rotary Club Ragusa Hybla Heraea Alba Bio Cooperativa San Giuseppe Donnalucata, Cieffe Ragusa – L’originalità segna la strada Bar Savini Ragusa Passalacqua Spedizioni Ragusa, Gruppo SAR Assicurazioni, Pef srl Ispica, Maranatha’ negozio Articoli Religiosi di Danilo Leggio, Famiglia Floridia. Oltre al vescovo e al nostro direttore Domenico Leggio erano presenti al pranzo anche don Salvatore Puglisi, assistente spirituale Caritas, e don Rosario Cavallo Direttore Migrantes”.

