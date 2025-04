Ragusa, il pranzo di Pasqua del vescovo La Placa con i più bisognosi

Attualità

Sottolineata la bellezza, oltre che la bontà, di questo momento

Anche quest’anno si è rinnovato il momento di condivisione e gioia per il pranzo di Pasqua organizzato dalla Caritas e dal servizio del Ristoro di San Francesco. Il direttore della Caritas, i volontari, le persone seguite dai servizi diocesani si sono incontrati con il vescovo Giuseppe. “Il nostro pastore – è spiegato in una nota – ha sottolineato “la bellezza, oltre che la bontà, di questo momento che con generosità viene preparato e servito dai tanti volontari che con noi condividono questo pranzo pasquale. E allora che la Pasqua sia veramente un momento di rinnovamento che ci fa superare ogni forma di egoismo per trovare amicizia, pace, serenità e per tendere sempre ad una vita nuova e rinnovata alla Luce di Cristo Risorto”.

Come sempre è stato grande il coinvolgimento di varie realtà che hanno consentito la realizzazione e la buona riuscita del pranzo. La Caritas ringrazia: Rotary Ragusa, Rotary Ragusa Ibla, Alba Bio, Latterie Riunite, Bar Pasticceria Savini, Cooperativa San Giuseppe Donnalucata, Fidapa e le diverse realtà che ne fanno parte, Cif, Convegno Maria Cristina, Inner Wheel Ragusa, Aimc Ragusa.