Ragusa, il presidente provinciale Ance eletto vicepresidente regionale

Attualità

Giorgio Firrincieli ha la delega ai Rapporti sindacali e Lavoro

Giorgio Firrincieli (nella foto), presidente di Ance Ragusa, è stato eletto vicepresidente regionale, con delega ai Rapporti sindacali e Lavoro. L’elezione è avvenuta nella giornata di ieri quando è stata eletta la nuova governance di Ance Sicilia con Salvo Russo (Ance Palermo) presidente. Gli altri vicepresidenti sono Rosaria Ricciardello (Ance Messina), con delega ai Lavori pubblici, Sabrina Burgarello (Ance Enna) ai Rapporti interni e Organizzazione, Michelangelo Geraci (Ance Calatnissetta) all’Urbanistica ed Edilizia residenziale, e Paolo Augliera (Ance Siracusa) per il Partenariato pubblico-privato, a Rosario Fresta (Ance Catania) è stata affidata la Tesoreria.

“E’ sicuramente un onere, oltreché un onore, ricoprire questo impegnativo incarico al quale cercherò di dedicare l’impegno che merita – dice Firrincieli – desidero ringraziare il presidente Russo per avermi proposto e, poi, i colleghi dell’Assemblea di Ance Sicilia per aver espresso unanimità sulla mia persona e faccio mie le prime dichiarazioni del presidente Russo in merito alle difficoltà del momento a causa della congiuntura economica e delle incertezze cui sta andando incontro il settore edile in Sicilia”.