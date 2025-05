Ragusa, il presidente provinciale del comitato Csen nel collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana vela nazionale

Sport

Prestigioso riconoscimento arrivato da parte del Coni

Prestigioso riconoscimento da parte del Coni per il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi (nella foto), che, tra l’altro, è anche dottore commercialista oltre ad essere iscritto in un apposito albo in qualità di revisore legale dei conti, quest’ultima condizione essenziale per la nomina. Il Coni, infatti, inviando comunicazione per conoscenza al presidente della Fiv Francesco Ettorre e al presidente del collegio dei revisori dei conti, Francesco Innamorato, lo ha nominato componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana vela.