Ragusa, il primario di cardiologia Nicosia da domani potrà tornare a operare in ospedale

Attualità

Non c'è stata sospensione del servizio dopo che è stato rimesso in libertà

Il provvedimento di remissione in libertà è stato notificato in queste ore al primario di Cardiologia, Antonino Nicosia (nella foto). In pratica, da domani può andare in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa a lavorare. Non c’è nemmeno sospensione dal servizio. Gli avvocati difensori sono Mimmo Barone e Maurizio Catalano.

