Ragusa, il professore ibleo ordinario di Fisica Francesco Cappuzzello ottiene il premio Giovanpietro Grimaldi

Assieme a lui premiato anche il catanese Marco La Cognata

Il ragusano Francesco Cappuzzello (nella foto), professore ordinario di Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni nell’Università di Catania, e il catanese Marco La Cognata, ricercatore dei Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare, sono i vincitori ex-aequo del premio “Giovanpietro Grimaldi” per l’anno 2024.

Il premio, istituito per ricordare l’impegno scientifico e civile dell’illustre fisico modicano che fu anche rettore dell’Università di Catania, è un prestigioso riconoscimento che la Fondazione Grimaldi di Modica, in collaborazione con l’Accademia Gioenia di Catania, conferisce ogni cinque anni per premiare eccezionali ricerche nel campo della fisica, realizzate in questo caso tra il 2019 e il 2023, presso una delle Università siciliane o in centri di ricerca pubblici operanti in Sicilia.

Il riconoscimento è assegnato a coloro che, a giudizio degli esperti, abbiano dato un contributo straordinario e innovativo nella fisica, in particolar modo in aree che hanno portato nuovi paradigmi, scoperte o avanzamenti significativi nella comprensione delle leggi fisiche. Gli studi, che sono stati valutati positivamente ai fini del riconoscimento dalla commissione composta dai professori Emanuele Rimini, Valerio Pirronello e Stefano Romano, sono stati pubblicati in evidenza su prestigiose riviste scientifiche internazionali.