Ragusa, il quartetto ragusano vincitore alla finale regionale dei campionati studenteschi di cross ricevuto al Comune

Gli atleti sono stati accolti dal sindaco Peppe Cassì, dall'assessore allo Sport Simone Digrandi e dall'assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta

Il quartetto ragusano vincitore alla finale regionale dei campionati studenteschi di cross ricevuto al Comune. Presenti gli assessori alla Pubblica istruzione Catia Pasta e allo Sport Simone Digrandi sono stati ricevuti a Palazzo di città gli atleti dell’istituto Vann’Antò che hanno trionfato alla finale regionale dei campionati studenteschi di cross.

“Finale regionale dei campionati studenteschi di cross: vince Ragusa! – ha esordito così il sindaco Peppe Cassì sottolineando che – per la gioia del prof. Carmelo Iacono, il quartetto dell’Istituto Vann’Antò composto da Giuseppe Mazza, Lorenzo Firrincieli, Alessio Motta e Andrea Iacono ha infatti trionfato tra le squadre dei cadetti. Oggi, medaglie al collo e coppa in mano, abbiamo accolto docenti e atleti in Municipio per congratularci con loro: siamo stati travolti dal loro entusiasmo!”.

