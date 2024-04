Ragusa, il quartiere dei Cappuccini ha il suo nuovo mercato rionale

Attualità

L'assessore Massari: "La gente, oltre ai prodotti, ha trovato socialità, il piacere di ritrovarsi all'aperto"

“Padre Nicola ha detto bene: il quartiere dei Cappuccini è un piccolo paese dentro la città, con la sua gente, le sue abitudini, i suoi piccoli vezzi” ha affermato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì all’inaugurazione sabato mattina del nuovo mercato di piazza Cappuccini.

“È stato bello sabato mattina, con un’iniziativa tanto semplice quanto strategica, assistere fin dalle prime ore al risveglio di questo “paese” e via via, a raggiera, di tutta una parte del centro storico arrivando ai Ponti, alla Stazione, a Piazza Libertà, a via Marsala”.