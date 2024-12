Ragusa, il questore Trombadore trasferito a Roma dopo appena 18 mesi di attività: andrà a ricoprire il prestigioso ruolo di dirigente generale di pubblica sicurezza

Attualità

E' la prima volta che accade che dal capoluogo ibleo il questore ottenga una posizione così rilevante a livello romano

E’ durata appena 18 mesi la presenza del questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore (nella foto). Sulla base dei nuovi movimenti disposti, infatti, il dott. Trombadore sarà trasferito a Roma essendo stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza e contestualmente collocato in posizione di disponibilità per le esigenze connesse al processo di efficientamento operativo-sistemico delle attività di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ciò con particolare riferimento alle problematiche relative alle politiche migratorie, in prospettiva preparatoria della preposizione del dirigente alla Zona polizia di frontiera per il Lazio, la Sardegna e l’Umbria a decorrere dal 1 aprile 2025. L’attuale questore aveva assunto l’incarico a Ragusa il 15 maggio dello scorso anno. In poco tempo ha dimostrato doti non usuali di operatività. E infatti è stato premiato anche per questo motivo. E’ la prima volta, infatti, che un questore, da Ragusa, viene promosso a dirigente generale di pubblica sicurezza, frutto di un lavoro di squadra che in via Ducezio non si vedeva da tempo.

