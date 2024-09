Ragusa, il report della cooperativa Proxima sul fenomeno della tratta di esseri umani

Attualità

Due operatori in viaggio in Nigeria per raccontare la genesi di un fenomeno aberrante e che tocca da vicino anche le aree iblee e siciliane

La cooperativa Proxima ha diffuso con orgoglio un prodotto importante: il report “Non è un paese per donne”, realizzato da Caterina Poidomani e Francesca Commissari, grazie ad una azione di sistema del progetto Fari 3 che ha previsto un viaggio in Nigeria volto a comprendere e approfondire la tratta nigeriana. La cooperativa sociale Proxima, infatti, svolge attività a favore e in aiuto alle vittime di tratta e grave sfruttamento. La realizzazione del report è il frutto di un viaggio in Nigeria che si è voluto realizzare per migliorare l’approccio e il know-how sul tema della tratta nigeriana osservabile in tutto il territorio nazionale, soprattutto negli anni 2014-2018, con numeri sempre più ingenti e con vittime sempre più giovani. Infatti, Proxima, che opera nella lotta alla tratta e al grave sfruttamento da più di vent’anni, negli anni 2016/2018 ha identificato formalmente 279 donne nigeriane vittime di tratta notando come in pochissimo tempo cambiavano le modalità di assoggettamento degli sfruttatori e la tipologia di vittime, accrescendo la necessità di avere degli strumenti efficaci per comprendere meglio il fenomeno ed essere più vicini alle vittime per accompagnarle nella loro fuoriuscita dallo sfruttamento.

A livello nazionale il numero delle vittime di tratta di nazionalità nigeriana formalmente identificate dai 21 progetti antitratta attivi sul territorio italiano nel periodo 2016/2018 è stato di 4064 di cui 2077 hanno aderito al programma unico di emersione, assistenza e integrazione promosso dal Dipartimento per le Pari ppportunità. Le tappe principali del viaggio sono state Abuja, Benin City, Lagos e le loro periferie. Proxima ha notato come il fenomeno della prostituzione sia dilagante nel Paese, facendo visita agli Idp’s camp (Internal Displaced Person camp) si è osservato un altro potenziale target di vittime di tratta e si è avuto modo di vedere quanto sia eterogenea la Nigeria. Benin City è l’epicentro della tratta, lì dove tutto è nato e dove ancora, nonostante gli sforzi istituzionali, continua ad espandersi il fenomeno. Sono state intervistate giovani donne e vittime rimpatriate, visitati i luoghi dove si consumano i riti entrando in contatto con quella parte esoterica che caratterizza la cultura nigeriana e diventa parte fondamentale del viaggio.