Ragusa, il saluto della segretaria generale uscente Ust Cisl al territorio ibleo

Attualità

Vera Carasi: "E' stata una bella, ma entusiasmante sfida. Prima donna a gestire questo incarico per la provincia iblea e per quella di Siracusa"

“Quasi cinque anni dopo sta per cominciare, per quanto mi riguarda, un’altra entusiasmante avventura. Ma non dimentico quello che è stato fatto per la provincia di Ragusa. Qui, indubbiamente, lascio un pezzo del mio cuore perché so che parliamo di una terra laboriosa e produttiva, di persone che lavorano con dedizione e che, da sempre, sono riuscite a colmare i gap di carattere infrastrutturale. Sono certa che continueranno sempre in questo modo per fare sentire la propria voce nei tavoli che contano”. Così Vera Carasi, fresca di elezione nella segreteria regionale dell’Usr Sicilia, guidata da Leonardo La Piana, e che fino a giovedì ricoprirà il ruolo di segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa. Giovedì, infatti, è la data in cui si riunisce il consiglio generale a Modica per eleggere il nuovo segretario.