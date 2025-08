Ragusa, il segretario cittadino del Pd Schininà: “Cassì dinanzi a un bivio”

Politica

L'analisi sull'adesione del primo cittadino a Forza Italia e sugli scenari futuri

“La politica ha logiche ferree. Mentre assistiamo a dichiarazioni di ogni sorta, alcune scomposte, altre fumose, sull’adesione del sindaco Cassì a Forza Italia e sul futuro della sua amministrazione, il mio ragionamento è semplice e segue le regole grammaticali della politica. Cassì si trova oggi davanti a un bivio: continuare nel solco del civismo, reale o di facciata che sia, rivendicando una posizione di forza e di piena autonomia dal partito al quale ha appena aderito, oppure adeguarsi alle indicazioni di Fi e, più in generale, della coalizione di centrodestra. Non ci sono alternative”.