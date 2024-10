Ragusa, il segretario provinciale di Forza Italia alla due giorni di Palermo

Politica

Cugnata: "Abbiamo messo in luce la forza del nostro partito"

“La realizzazione di un appuntamento del genere dà la misura dell’attenzione che il nostro partito riserva alla Sicilia, anche alla luce degli ottimi risultati ottenuti alle scorse Europee dove Forza Italia, proprio nella nostra isola, ha fatto registrare consensi pari al 23%”. Lo sostiene il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, che, sabato e domenica scorsi, ha partecipato all’appuntamento “Al centro del Mediterraneo”, tenutosi al Santa Flavia di Palermo, promosso dal partito a livello nazionale, grazie alla sapiente guida del segretario nazionale Antonio Tajani. “Forza Italia mette in evidenza – continua Cugnata – che non si riunisce solo a Roma capitale ma in altri centri d’Italia, come è accaduto di recente a Paestum piuttosto che a Perugia, e come sarà a Milano nei prossimi giorni. Il nostro è un partito dalla struttura classica che si muove su tutto il territorio nazionale, un partito con i suoi tesserati e gli organismi regolarmente costituiti. Una organizzazione dal basso che, a distanza di un anno e mezzo dalla scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, continua a dare ulteriore prova della propria vitalità a dispetto di chi, invece, lo dava già per spacciato. Il partito non è affondato, ma veleggia e, addirittura, prende il largo verso il mare aperto: l’obiettivo, adesso, è quello di cercare, attraverso la propria classe dirigente, la concretizzazione di altri traguardi: le Nazionali magari con il 20%. E non vogliamo raggiungere questo risultato rosicando voti agli altri alleati del centrodestra. Intercettiamo, invece, i grandi elettori dei Cinque Stelle e del Pd che, secondo noi, non sono soddisfatti di questa sterzata verso sinistra e che mirano di più, invece, a una collocazione al centro”.