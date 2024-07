Ragusa, il senatore Sallemi a confronto con i vertici locali di Sicindustria

Attualità

Sul tappeto le principali criticità riguardanti il comparto

“Questa mattina ho avuto modo di confrontarmi con i vertici di Sincidustria Ragusa: un incontro proficuo sulle prospettive del territorio ibleo. Con il presidente Giorgio Cappello e con il direttivo di Sicindustria abbiamo analizzato i vari provvedimenti che porteranno riscontro in provincia, basti pensare all’estensione della Zes per tutto il Meridione, al proseguimento della misura Decontribuzione Sud, agli ulteriori sgravi per le assunzioni di giovani e madri. Il tutto in un contesto che vedrà investimenti importanti per la provincia iblea come la Ragusa-Catania e il potenziamento anche sul versante cargo dell’aeroporto di Comiso. Il tessuto di imprese della nostra provincia rappresenta un’eccellenza in diversi campi, nella zootecnica, nell’agricoltura, nella ricerca, nell’innovazione, nei servizi e nella tutela ambientale. Anche il Pnrr darà occasioni di sviluppo al territorio e porterò le istanze delle imprese in tutti i tavoli di Roma”.