Ragusa, il settore caseario sempre più in evidenza

Attualità

Il consigliere Battaglia: "Consegnata una targa a una delle aziende locali che si sono messe più in evidenza a livello nazionale"

“Abbiamo consegnato, nei giorni scorsi, una targa premio ai titolari dell’allevamento Tumino Giuseppe e C. di Ragusa. Lo abbiamo fatto assieme al deputato regionale Giorgio Assenza che ha, in questo modo, reso istituzionalmente più significativo questo momento. E lo abbiamo fatto anche martedì scorso con il sindaco a palazzo dell’Aquila che ha voluto dare ancora più peso a questo importante riconoscimento”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia, precisando che la targa premio fa riferimento al primo posto ottenuto nella classifica di “Forme in Italy”, una manifestazione di riferimento del settore lattiero-caseario. Il premio è arrivato nella categoria “Formaggi a pasta filata (semiduri e duri)”.