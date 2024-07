Ragusa, il simulacro della Madonna del Carmine in processione per le vie del centro

Societò

Domani è il giorno della festa esterna. Ecco il programma

Domani è il giorno dei solenni festeggiamenti della Madonna del Carmine. La comunità dei fedeli del centro storico di Ragusa accoglierà con tripudio la Vergine del Monte Carmelo. Si comincia alle 11 con la concelebrazione eucaristica solenne presieduta da padre Gianni Iacono, ocd. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Ramondazzo, l’omelia è tenuta dal diacono don Giuseppe Cascone. Alle 19,30 l’inizio della solenne processione con il simulacro della Madonna del Carmine. La processione percorrerà le seguenti vie: piazza Carmine, via Scuole, corso Italia con sosta in Cattedrale, alle 20. Si proseguirà lungo corso Italia, via Roma, piazza Libertà, via dott. Filippo Pennavaria, via Marsala, largo Madre Maria Candida dell’Eucaristia con sosta davanti al monastero delle Carmelitane.