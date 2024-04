Ragusa, il simulacro di San Giorgio e la “scinnuta”: grande festa al Duomo

Società

Numerosi ieri sera i devoti e i fedeli che hanno partecipato al tradizionale rito che segna il via ai momenti più intensi dedicati al santo cavaliere

“Truonu viva, Truonu viva, Truonu viva”. E’ tornata a riecheggiare più volte, ieri sera, la triplice acclamazione di giubilo che, all’interno del Duomo di Ragusa, tende a fornire una dimensione compiuta a un rito di valenza storica, la tradizionale “Scinnuta”. I solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio martire si preparano con uno speciale momento religioso, la cui tradizione si perde nella notte dei tempi, caratterizzato da grande devozione e da un entusiasmo incontenibile. Ecco, entusiasmo. E’ stata questa la parola chiave a cui ha fatto riferimento anche il parroco, il sacerdote Pietro Floridia, entrando nei dettagli di una festa che, quest’anno, si terrà il 24, 25 e 26 maggio, “per dare modo anche ai turisti provenienti da fuori e che hanno già prenotato il biglietto – ha spiegato – di essere presenti”. A centinaia i fedeli che hanno assistito con trepidazione alla cerimonia della traslazione del simulacro del santo cavaliere dalla nicchia in cui viene ospitato tutto l’anno sino all’abside del Duomo. Effettuata la “Scinnuta”, i componenti del comitato che cura i festeggiamenti hanno proceduto a sistemare la lancia d’argento che colpisce il drago (quest’ultima fu regalata nel 1896 dai “sangiovannari” al loro celeste patrono, San Giorgio, proprio qualche mese prima che San Giovanni venisse proclamato patrono di Ragusa superiore) e le staffe del santo cavaliere.