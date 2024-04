Ragusa, il sindaco Cassì: “Andate a vivere il centro storico”

Attualità

La due giorni di "Spazi ai giovani" che è iniziata ieri prosegue anche oggi con numerose iniziative

Concerti, installazioni artistiche per le vie del centro, esplorazioni urbane, giochi, libri, la mostra e il documentario che racconta l’anima splendida del cuore della città “Ragusae. Voci e storie dal centro.” Ieri il centro commerciale culturale e tutte le vie limitrofe hanno vissuto la festa di Spazi ai giovani con Tessere Cultura, L’Argent, Collettivo Ocra, Generazione Zero. Una festa che prosegue anche oggi, tutto il giorno. L’iniziativa ha preso il via un anno fa con le esplorazioni urbane nel centro storico di Ragusa superiore e proseguito con laboratori artistici, eventi culturali e una serie podcast. Grazie a questo percorso sono stati coinvolti i giovani e la comunità che vive il centro e attivati processi di partecipazione e produzione culturale negli spazi pubblici.