Ragusa, il sindaco Cassì ripesca Distefano: tornerà a fare l’assessore

Attualità

L'annuncio questa sera in consiglio comunale

L’assessore Andrea Distefano rientra tra i ranghi della giunta Cassì. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Cassì durante la seduta consiliare di questa sera. Distefano si era dimesso per ragioni di ordine politico, togliendo il sindaco dall’imbarazzo di scegliere tra il movimento di Cateno De Luca, a cui Distefano appartiene e con cui il primo cittadino aveva stretto un accordo durante la campagna elettorale, e quello del consigliere Saverio Buscemi, che aveva rotto con il movimento di De Luca, sebbene fosse stato originariamente lo stesso ad allestire la lista per le elezioni e a indicare il nome di Distefano. L’assessore, dunque, ritorna in sella e tornerà a occuparsi delle deleghe che aveva già avuto originariamente, cioè quella della Tutela degli animali e delle contrade. Non è mancato qualche momento di tensione in aula, al momento dell’annuncio da parte del sindaco, tanto che il presidente del consiglio, Fabrizio Ilardo, si è visto costretto a sospendere la seduta per qualche minuto.

