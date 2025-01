Ragusa, il sindaco ricerca una casa politica. Poidomani (FdI) ironizza: “Ma i partiti non erano gusci vuoti?”

Politica

Il coordinatore cittadino dei meloniani si chiede anche che cosa accadrà in giunta nel momento in cui Cassì formalizzerà il suo ingresso in Forza Italia

“La ricerca di una casa politica da parte del sindaco, dopo l’ormai celebre pranzo di Caltagirone, con i maggiorenti regionali di Forza Italia e il vicepremier Tajani, mette alla berlina tutte le avventate teorie sul civismo che, come lo stesso Cassì ha avuto modo di appurare, reggono fino a un certo punto. La necessità per il primo cittadino di trovare una collocazione partitica non più rinviabile, in chiave Regionali, gli fa seguire una strada che lo stesso magari avrebbe ritenuto impercorribile sino a qualche tempo fa, con buona pace degli elettori che lo hanno preferito per questa ragione. Quale la considerazione? Di sicuro che della politica non si può fare assolutamente a meno e che, come noi di Fratelli d’Italia sappiamo, occorre interpretarla in maniera sana e proficua, con grande disponibilità e al servizio della collettività”.