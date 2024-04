Ragusa, il sito archeologico accanto al Giardino ibleo resta un campo da pascolo: “Ma c’è un motivo perché accade ciò?”

Attualità

Angelica (Italia Viva) torna a battere su un tasto dolente e chiede spiegazioni all'amministrazione comunale

“Premettiamo che Italia Viva non vuole mai avere atteggiamenti speciosi o strumentali, né tantomeno intervenire per partito preso contro questa amministrazione. Anzi, si cerca sempre di compiere delle valutazioni e di fornire il proprio contributo nella speranza che lo stesso sia ritenuto utile dal sindaco. Premettendo tutto questo, dunque, un aspetto ci sorprende. E cioè quello che riguarda una nostra sollecitazione, a dire il vero inoltrata qualche settimana fa all’indirizzo del primo cittadino e dell’amministrazione comunale, riguardante lo stato di salute degli scavi archeologici situati di certo in un sito strategico visto che insistono tra il parcheggio e il Giardino ibleo, quindi non certo collocati in una zona periferica o difficile da raggiungere”.

E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica, che torna a battere su un tasto che non ha trovato l’adeguata attenzione da parte dell’ente di palazzo dell’Aquila. “Ebbene – continua Angelica – è arrivata la Pasqua, abbiamo celebrato la Pasquetta, giornate che, insomma, certificano un po’ l’apertura della stagione turistica anche per la città antica di Ragusa. E i visitatori si sono trovati dinanzi a degli scavi archeologici ancora lasciati come un campo da pascolo. Sappiamo che la competenza è della Soprintendenza. Ma questo, secondo noi, non vuol dire. Perché il sindaco, il Comune, che sono i padroni di casa, nulla riescono a fare per intervenire su un’area che, lo ripetiamo, insiste nel cuore di una zona strategicamente molto rilevante della nostra città sul piano turistico? Non può costituire una scusante il fatto che la gestione sia in capo alla Soprintendenza. Si attivi una specifica azione di persuasione”.