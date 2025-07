Ragusa, “Il sogno del lavoro e dell’arte” in piazza Carmine

Società

L'iniziativa di questa sera rientra nel calendario delle celebrazioni in onore della Madonna del Monte Carmelo

Il santuario della Madonna del Carmine, con il patrocinio del Comune di Ragusa e in collaborazione con l’ecomuseo Carat, l’Archivio degli Iblei e la società di storia patria, organizzano un momento di riflessione intitolato “Il sogno del lavoro e dell’arte”. E’ in programma questa sera come evento inserito nel calendario delle celebrazioni dei festeggiamenti. Alle 19,30 il raduno in piazza Carmine, alle 19,45 l’introduzione del prof. Giorgio Flaccavento, presidente dell’associazione Insieme in città. Alle 20 la proiezione dei documentari “Lo zampillo deve chiudere il cerchio” su Carmelo Cappello e le sculture di piazza Poste e “Dall’industria del convivio all’information technology” sulla storia e le trasformazioni della Villa Dipasquale. Sono realizzati dagli alunni dell’istituto di istruzione superiore “Galileo Ferrarsis” di Ragusa nell’ambito del progetto “Ecomuseo Carat – Archivio degli Iblei. Alla scoperta di Ragusa e del suo paesaggio culturale”. Sarà presente alla proiezione il videomaker Francesco Bocchieri che ha girato e montato i documentari.