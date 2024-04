Ragusa, il soprano Iaquinta e il pianista Serra in concerto

Spettacoli

L'appuntamento con Melodica è in programma sabato sera all'auditorium del Centro commerciale culturale

Il prossimo appuntamento della 29esima stagione musicale internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima” illuminerà ancora una volta il centro storico di Ragusa con eleganza e fascino. Sabato 27 aprile alle 20,30, presso l’auditorium del Centro commerciale culturale del capoluogo ibleo, il soprano Ilaria Iaquinta e il pianista Giacomo Serra (entrambi nella foto) si esibiranno nel concerto dal titolo “La Voce Eroica”. Non solo partner musicali, ma anche compagni nella vita, Iaquinta e Serra uniranno le loro straordinarie abilità per offrire al pubblico un’esperienza unica attraverso i capolavori del repertorio romantico di tre dei più grandi compositori di tutti i tempi: Rossini, Beethoven e Schumann.

I brani selezionati regaleranno al pubblico un’immersione totale in un mondo di emozioni, grazie alla loro bellezza e al loro fascino senza tempo. Di Gioachino Rossini, si potrà godere di incantevoli arie da camera, intrise di un carattere comico e giocoso, che mostrano la versatilità e l’umorismo del compositore. Di Ludwig Van Beethoven si esplorerà il mondo delicato e dolce dei lied per voce e pianoforte, composizioni che trasmettono un’ampia gamma di emozioni. Di Robert Schumann verranno interpretate le toccanti canzoni dedicate alla sua amata moglie Clara Wieck. Il concerto si concluderà con delle autentiche perle del repertorio delle celebri canzoni napoletane, anche questi brani intrisi di passione e profondità emotiva. “Questo concerto catturerà il cuore del pubblico di Melodica e lo trasporterà in un mondo di amore e romanticismo – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – Il talento dei due straordinari artisti ospiti, il soprano Ilaria Iaquinta e il pianista Giacomo Serra, conquisterà gli spettatori che potranno immergersi in un’atmosfera unica e coinvolgente”.