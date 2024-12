Ragusa, il teatro Badia festeggia dieci anni di attività con il concerto del maestro Pellegrino

Cultura

Appuntamento domani dalle 18,30 con Merry Christmas in love"

Tutto pronto per i festeggiamenti del decennale del Teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Che è pronto a celebrare l’importante anniversario da quando è stato restituito alla città, nel 2014 appunto, dopo un lavoro di recupero a totale carico dei privati e con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. In particolare, domani, sabato 28 dicembre, dalle 18,30, ci sarà lo spettacolo “Merry Christmas in love”, concerto tenuto dal maestro Marcello Giordano Pellegrino a ingresso gratuito, ma con una libera offerta a sostegno del teatro Badia.