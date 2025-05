Ragusa, il tema “Giustizia è sicurezza” al centro dell’appuntamento promosso da Fratelli d’Italia

Attualità

L'appuntamento è in programma domani pomeriggio nella sede Cna di via Psaumida

Lunedì 19 maggio, alle 18, presso la sala convegni Cna in via Psaumida 38 a Ragusa, si terrà un importante evento organizzato da Fratelli d’Italia per fare il punto sui numerosi provvedimenti in materia di giustizia e sul grande lavoro portato avanti dal partito a livello nazionale e regionale.

L’incontro, dal titolo “Giustizia è sicurezza”, moderato dall’avv. Alfredo Vinciguerra, capogruppo di FdI nel Consiglio Comunale di Vittoria, vedrà diversi e autorevoli interventi tra cui quelli di Giovanni Moscato, presidente provinciale di FdI Ragusa, dell’onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Assemblea Regionale Siciliana, del senatore Salvo Sallemi (nella foto), vice capogruppo di FdI al Senato della Repubblica e dell’onorevole Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI.

Interverranno in apertura dei lavori Luca Poidomani. coordinatore cittadino di FdI Ragusa, e Simone Di Quattro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale