Ragusa, il tour di Italia Viva “Finì a Schifani” anche nell’area iblea

Politica

L'on. Faraone: "Una situazione inaccettabile pure per questo territorio. Il governo regionale ha precise responsabilità su infrastrutture e sanità"

“L’intera provincia di Ragusa paga l’incompetenza della politica regionale così come accade nel resto dei territori siciliani. Questa storia, così, non può più andare. E’ inaccettabile”. Parole e musica del coordinatore regionale di Italia Viva, il deputato nazionale Davide Faraone, che, ieri, ha animato il suo tour “Finì a Schifani” nell’area iblea e poi, nel pomeriggio, ha tenuto una conferenza stampa per parlare dell’esito di questa verifica sul campo. Prima, però, l’on. Faraone, accompagnato dalla coordinatrice provinciale di Ragusa, Marianna Buscema, e dal coordinatore cittadino, Filippo Angelica, oltre che da altri militanti del partito renziano, si è recato a palazzo della Provincia dove ha intrattenuto un cordiale colloquio con il commissario dell’ente, Patrizia Valenti, per ottenere riscontri e indicazioni di massima sulle attività svolte a viale del Fante (nella foto da sinistra Buscema, Faraone e Angelica).