Ragusa, il trasferimento di padre Floridia: “Profonda obbedienza al vescovo”

Attualità

Il saluto al successore all'insegna del fair play

Il parroco, don Pietro Paolo Floridia (nella foto), preso atto della volontà del vescovo e in profonda obbedienza accoglie la decisione del trasferimento a Vittoria, congratulandosi con l’eletto parroco don Peppino Antoci, augurandogli fecondo apostolato e abbondanti frutti di grazia. Così è scritto in un post apparso in serata sul profilo della chiesa madre di San Giorgio. “Nel frattempo – continua ancora don Floridia – saluta e benedice la nuova comunità che gli é stata affidata”. Vale a dire quella della parrocchia della Resurrezione a Vittoria.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA