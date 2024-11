Ragusa, il trasporto pubblico locale fa registrare interessanti incrementi

Attualità

Da luglio a settembre staccati 62.522 biglietti. Il sindaco: "La direzione è quella giusta"

“Ragusa ha vissuto e sta vivendo un cambiamento storico – afferma il sindaco, Peppe Cassì – come non può che definirsi il passaggio a un nuovo servizio di trasporto pubblico dopo quasi 50 anni di gestione Ast. Più linee, più corse, nuovi servizi tramite app, come la possibilità di vedere in diretta la posizione del bus. Ma un cambiamento, per essere tale, non riguarda solo i mezzi e le tecnologie ma anche le abitudini di chi ne usufruisce. Ecco che i dati di questi primi mesi di gestione Etna, in attesa della grande gara europea per l’affidamento definitivo del servizio, sono assolutamente interessanti, nei pro e nei contro. Prima di scendere nel dettaglio delle cifre, 3 sono i macro-aspetti che emergono: la presenza di un servizio efficiente sta spingendo sempre più ragusani ad utilizzare il trasporto pubblico; anche senza l’attivazione della ztl l’abitudine a raggiungere Ibla con mezzi pubblici è ormai consolidata e confermata da numeri in costante crescita; la linea per Donnafugata non ha avuto particolare successo”.