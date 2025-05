Ragusa, il Tribunale esdebita cittadino sovraindebitato accertando che l’uomo era affetto da Gap

Attualità

Il cittadino è stato assistito dall'organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del capoluogo

Con un decreto del 9 maggio scorso, il Tribunale di Ragusa ha esdebitato un cittadino sovraindebitato della provincia iblea. Il cittadino è stato assistito dall’organismo di composizione della crisi istituito presso l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa. L’esdebitazione consiste nella dichiarazione di inesigibilità resa dal Tribunale. In pratica, i debiti per la parte non pagata sono cancellati e i creditori non potranno più pretenderne il pagamento.