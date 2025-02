Ragusa, il turismo e la puntata Rai dedicata ai luoghi di Montalbano

Attualità

Il consigliere comunale Daniele Vitale: "Dobbiamo farci trovare sempre più pronti"

“La puntata dedicata da Rai Uno ai luoghi di Montalbano del nostro territorio, e nello specifico alla città di Ragusa, ha messo in luce, se ce ne fosse ancora di bisogno, quanto lo scrigno di bellezze naturali e architettoniche contenute nella nostra città sia in grado di rispondere presente alle sollecitazioni provenienti dai potenziali visitatori. E’ stata una straordinaria vetrina, quella dedicataci dalla trasmissione tv condotta da Alberto Angela, che ha messo in rilievo tutto ciò che di buono siamo capaci di proporre. Naturalmente, ora e sempre di più deve spettare a tutti noi dimostrare di meritare quello che Madre Natura e i nostri padri ci hanno fatto ereditare”.