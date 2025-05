Ragusa, il turismo esperenziale e il buon cibo. Assemblea elettiva alla Cna territoriale

Economia

Ecco i nuovi eletti nei settori panificatori e dolciari, ristoratori, balneari, turismo e commercio

Le nuove frontiere del turismo spingono a mettere ulteriormente in rilievo i prodotti di nicchia di cui, attraverso un trasferimento generazionale di saperi, l’area iblea è naturalmente ricca senza dimenticare la necessità di predisporre una rete che possa coinvolgere i giovani a intraprendere percorsi tali da garantire l’adozione di buone pratiche legate al turismo esperienziale, al buon cibo e all’ecosostenibilità. Sono stati questi i temi forti sviluppati ieri pomeriggio nel corso dell’assemblea elettiva dei settori panificatori e dolciari, ristoratori, balneari, turismo e commercio della Cna territoriale di Ragusa che ha puntato i riflettori su “Un nuovo modo di viaggiare e vivere il territorio”. Ad essere eletti Vincenzo Asta presidente dei panificatori e Andrea Giannone portavoce dei dolciari. Federica Muriana, invece, è stata riconfermata presidente tra i ristoratori che avranno un delegato, Salvatore Cassarino. E, ancora, Marco Daparo riconfermato presidente dei balneari mentre per il turismo il nuovo presidente è Marco Giunta con portavoce per il commercio Francesco Occhipinti.