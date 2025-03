Ragusa, il viaggio in musica dall’Italia al Brasile con Punzi e Rosso

Cultura

L'appuntamento è in programma sabato sera al centro commerciale culturale di via Matteotti

La 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima” prosegue il suo affascinante viaggio musicale con un appuntamento imperdibile. Sabato 5 aprile alle 20.30, presso l’auditorium del centro commerciale culturale di Ragusa, in via Giacomo Matteotti n. 61, il pubblico sarà trasportato in un itinerario sonoro che attraversa secoli e continenti, dalle melodie barocche italiane alla vibrante energia della musica brasiliana.