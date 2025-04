Ragusa, il Vivicittà con i detenuti della casa circondariale

Sport

Si è tenuto questa mattina il prologo della 41esima edizione

Questa mattina, alle 10 in punto, ha preso il via la 41esima edizione del Vivicittà con il suo prologo alla casa circondariale di Ragusa con la manifestazione “Porte Aperte”, una corsa podistica con gli ospiti della struttura di via Giuseppe Di Vittorio. Presenti alla manifestazione e a fare gli onori di casa il direttore dell’istituto, Santo Mortillaro, la dottoressa Rosetta Noto, responsabile del servizio educativo, l’assessore allo Sport Simone Digrandi, Angelo Russo in arte Catarella nella fiction Montalbano, il presidente della Uisp Iblei Gabriella Elia e i vari gruppi sportivi della provincia Siemu a Peri, Walker Vittoria, Asd No al Doping e il gruppo Rangers.

