Ragusa, illustrate nuove tecniche per la cura della malattia emorroidaria

Attualità

Oggi il corso tenuto dal dott. Salvatore Bracchitta alla Clinica del Mediterraneo

Il dott. Salvatore Bracchitta, responsabile del centro di alta specializzazione per la cura della malattia emorroidaria e delle fistole Siccr (Società italiana di chirurgia colo rettale), ha tenuto oggi un corso teorico-pratico (nella foto) presso la Clinica del Mediterraneo di Ragusa rivolto a chirurghi dedicati alla chirurgia proctologica.

In sala operatoria il dott. Bracchitta ha illustrato 3 casi clinici che non si sarebbero potuti trattare con le tecniche chirurgiche tradizionali. La complessità dei casi riguardava l’aspetto coagulativo e pertanto non era prevedibile la risoluzione della malattia perché soggetti fragili. Il corso si è proposto di illustrare lo ScleroBanding, innovativa tecnica chirurgica ambulatoriale che combina la legatura elastica e la scleroterapia, risolvendo la patologia emorroidaria dei 3 pazienti.