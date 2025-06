Ragusa, imbrattano la scalinata storica della Madonna del Carmine. Il consigliere Iurato: “Pessimo inizio di vita e di coppia”

Attualità

L'esponente di Rg Prossima si rivolge a "Lucia e Giuseppe novelli sposi"

Ragusa, scalinata storica della Madonna del Carmine che collega Ragusa con Ragusa Ibla. La denuncia arriva dal consigliere comunale Gianni Iurato. Che, in un post social, la butta sull’ironia dal sapore amaro. “Lucia e Giuseppe novelli sposi, non so chi siete, né di dove siete, né quando vi siete sposati – afferma Iurato – ma vi facciamo ugualmente gli auguri per una vita vissuta nella serenità e nella felicità. Ma “a verità”, iniziare una vita matrimoniale con un atto di vandalismo imbrattando una delle due scalinate storiche tra le più suggestive di tutta Italia è un cattivo inizio, un pessimo inizio di vita di coppia. Siete ancora in tempo per rimediare; andate in un ottimo ferramenta, comprate un apposito prodotto, e pulite.. E’ la vostra città, la vostra Sicilia. Ancora augurissimi figlioli”.