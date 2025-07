Ragusa, in arresto un gambiano di 26 anni: beccato mentre spacciava

Cronaca

L'operazione è stata condotta in via Ecce Homo

Personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura, ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 26 anni, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso di specifici servizi predisposti dagli investigatori per contrastare l’attività illecita nel centro storico del capoluogo, l’attenzione degli operatori è stata attirata da movimenti sospetti dell’extracomunitario nella zona di via Ecce Homo.

Pertanto, gli agenti lo hanno fermato e sottoposto a controllo; all’esito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di mezzo panetto di hashish e della somma di 50 euro in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare dell’abitazione, ubicata nella medesima zona, ha permesso di rinvenire ulteriori sostanze stupefacenti: un panetto e mezzo di hashish, per un peso complessivo di circa 189 grammi; cinque involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso totale di 19 grammi, nonché due involucri di crack, per un peso di circa 5 grammi.All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente, nonché la somma di 380 euro, anch’essa sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.