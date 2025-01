Ragusa, in arrivo 9 agenti di polizia penitenziaria che andranno a irrobustire l’organico

Attualità

Il senatore Sallemi: "Prosegue l'impegno per il sistema giustizia e nello specifico per le case circondariali"

Con la conclusione del 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1.327 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, a Ragusa arriveranno 9 nuovi agenti che andranno a potenziare l’organico dando così una boccata d’ossigeno ai componenti del corpo in servizio presso la casa circondariale iblea.

“Prosegue l’impegno per il sistema giustizia e nello specifico per le case circondariali – dice il senatore Salvo Sallemi (nella foto) di Fratelli d’Italia -. L’arrivo di nove nuovi agenti garantirà il miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le carenze di organico determinate da chi in passato non ha mai investito per gli istituti di pena e per il corpo della Polizia Penitenziaria. Queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi e l’attenzione per i territori è altissima: a Ragusa ho avuto modo di confrontarmi a più riprese con il personale e la direzione della casa circondariale ascoltandone esigenze anche alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ringrazio per il suo impegno indefesso”.