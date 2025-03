Ragusa, in casa del centrodestra tutti insieme appassionatamente

Politica

C'è la volontà di predisporre un candidato unico, ma la sintesi sembra non sia stata ancora raggiunta

Tutti assieme appassionatamente. Era il titolo di un film e dovrebbe essere quanto si riscontra dalla riunione odierna del centrodestra con vista sulle elezioni provinciali. Dovrebbe perché se tutti stanno tirando per arrivare a un accordo, ancora, di fatto, non c’è la quadratura del cerchio. Da un lato la Dc continua a proporre il nome del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, per il ruolo di presidente. Dall’altro, le altre ipotesi in campo, quella di Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, e di Maria Rita Schembari, prima cittadina di Comiso, non sembrano destinate a tramontare. Dunque, la volontà è di chiudere un accordo complessivo, ma ognuno, almeno per il momento, tira per il proprio versante. Come finirà? La risposta nei prossimi giorni.

