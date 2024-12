Ragusa, in Cattedrale i funerali di Riccardo Roccella

Attualità

L'omelia di don Burrafato: "Un uomo che si è dato da fare per rendere questo territorio più bello"

Si sono svolti oggi pomeriggio in Cattedrale i funerali di Riccardo Roccella, 78 anni, assicuratore. Numerose le persone che hanno voluto rendere l’estremo saluto a Roccella che è stato anche un uomo delle istituzioni, avendo ricoperto il ruolo di presidente della Camera di commercio oltre ad essere stato sempre attivo in diversi ambiti della società locale (non solo quello economico, ma anche sul fronte solidale). Il parroco della Cattedrale, Giuseppe Burrafato, nel tracciare il ricordo di Roccella, ha parlato di lui come “di un uomo che si è dato da fare per rendere questo territorio più bello, ancora più attivo. Si era inserito come catechista nella nostra comunità, una forza bella per la sua fede. E’ stato volontario a Lourdes. Insomma, si era reso protagonista di una bella fede pasquale che ci dà la forza e la fiducia di guardare in avanti, di compiere tutto quel bene che è possibile realizzare. Lo testimoniano le scelte che ha fatto, il lavoro che ha profuso, ha stimolato tutte le persone che stavano attorno a lui a dare il meglio. E’ questo il senso di una vita che ha un significato, una vita in cui non ci trasciniamo, ma che ci fa ergere a protagonisti”.

