Ragusa, in Cattedrale il triduo in onore di Maria Santissima della Medaglia

Società

Le iniziative religiose in vista della festa esterna di domenica

Anche in Cattedrale, lunedì scorso, è stato celebrato il 74esimo anniversario dell’istituzione della diocesi di Ragusa. L’appuntamento rientrava nel contesto dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Medaglia che entreranno nel vivo da domani, giovedì, con il triduo di preparazione alla festa. Proprio il 9 maggio, in particolare, ci sarà alle 9 la celebrazione eucaristica, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina del mese di maggio nonché la novena alla Madonna della Medaglia. Alle 19 la santa messa con l’omelia che sarà tenuta dal diacono don Giuseppe Cascone. La celebrazione eucaristica, invece, sarà animata dai ministri straordinari della comunione eucaristica, dai catechisti e dai lettori. A Ragusa, il culto ha avuto inizio nel 1840 quando don Salvatore Ferrera, don Giacomo Gurrieri e don Mario Di Stefano, sacerdoti ragusani, riportarono negli ambienti iblei l’eco dell’apparizione di Maria Santissima della Medaglia a santa Caterina Labourè nel 1830, a Parigi, presso il convento delle suore “Figlie della Carità”. Maria Santissima della Medaglia si presentò come l’Immacolata Concezione, piena di raggi luminosi e con gli anelli alle mani e desiderò che si coniasse una Medaglia con la sua immagine da una parte e dall’altra la “M” con la croce a dodici stelle.