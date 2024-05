Ragusa, in centro spazzatura con vista Cattedrale

Attualità

Il presidente di RiM Mario Chiavola: "Non vogliamo neppure sapere di chi è la colpa. Ma è concepibile una cosa del genere?"

“Ci chiediamo: ma è mai possibile concepire una cosa del genere? Noi non sappiamo di chi sia la responsabilità. E non vogliamo neppure saperlo. Non è questo il tema. Piuttosto è opportuno porsi un interrogativo: chi passeggia, da turista, e in questi giorni sono sempre di più, e si trova ad avere a che fare con un obbrobrio del genere, ma non rimarrà disgustato da questa mancanza di attenzione? Eppure, basterebbe davvero poco per dimostrare davvero di amare il nostro centro storico, come chiede l’assessore al ramo che, però, evidentemente non si accorge di quanto succede proprio sotto i suoi occhi”.