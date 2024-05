Ragusa, in memoria di Ester La Rocca Manari baronessa di San Germano

Società

La figura storica venuta alla luce grazie all'instancabile ricerca dello storico Andrea Ottaviano

Giovedì, alle 17, all’interno del palazzo La Rocca a Ragusa Ibla, si terrà un importante incontro storico-culturale dal titolo “In Memoria di Ester La Rocca Manari, baronessa di S. Germano” organizzato da La Casa Delle Donne Ragusa all’interno del palazzo La Rocca (nella foto un particolare di uno dei balconi) di Ragusa Ibla, in cui visse la Nobildonna, oggi di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e da pochi giorni riaperto al pubblico.Relazionerà lo storico e ricercatore Andrea Ottaviano che, nella sua instancabile ricerca, ha rinvenuto degli opuscoli risalenti agli inizi del ‘900, scritti dalla Nobildonna Ester La Rocca Manari, poetessa, letterata, benefattrice ed estimatrice delle tradizioni iblee, rimasta in ombra fino ad oggi.Sono state invitate a presenziare all’evento le alte cariche istituzionali: la commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo e la responsabile per la Regione Siciliana degli Stati Generali Delle Donne Maria Concetta Cefalù. Nell’evento è previsto un intervento sulla figura femminile del personaggio condotto dalla scrittrice Adriana Antoci. L’apertura dei lavori sarà curata dalla presidente de La Casa Delle Donne Ragusa, Lisa Iudice, curerà un reading di poesie inedite la vicepresidente, attrice Gianna Dimartino. L’evento sarà allietato da intermezzi musicali ottocenteschi eseguiti dal maestro Giovanna Ferrara con il violino.Una stele commemorativa in memoria di Ester La Rocca Manari sarà collocata all’interno del Palazzo