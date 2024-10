Ragusa In Movimento: “Situazione seria al villaggio Puntarazzi, due furti in villetta in una sola sera”

Attualità

Il presidente Chiavola: "Occorre più controllo nelle aree periferiche"

“Ci sono oggettivi problemi legati alla sicurezza. Che occorre prendere sempre più in considerazione. E che è necessario segnalare affinché, chi di competenza, possa intervenire. E’ il caso del villaggio Puntarazzi (nella foto) le cui villette, negli ultimi giorni, sono state fatte oggetto della sgradita visita dei soliti ignoti, episodi tra l’altro, a quanto ci segnalano, accaduti in orari cosiddetti normali, addirittura in prima serata”.