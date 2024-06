Ragusa, in piazza Caduti di Nassiriya la cerimonia del 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri

Attualità

Il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, ripercorrerà i momenti salienti dell'ultimo anno

Domani 5 giugno, alle 18,30, in piazza Caduti di Nassiriya, sarà celebrata la cerimonia del 210° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.Nell’occasione sarà schierato un “Reparto di Formazione” composto da un plotone di carabinieri in grande uniforme storica, un plotone composto dai comandanti delle 16 Stazioni che hanno competenza sui comuni iblei e un plotone delle specialità dell’Arma dei Carabinieri.Alla cerimonia, oltre alle autorità provinciali, presenzieranno anche i gonfaloni e i labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma nonché una rappresentanza delle Anc della provincia.Il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, ripercorrerà i momenti salienti dell’ultimo anno che ha visto i carabinieri iblei impegnati sulle principali emergenze che hanno interessato il territorio.Durante la cerimonia verranno ricordati i Caduti dell’Arma, alla presenza di alcuni dei loro familiari residenti in provincia e saranno consegnati alcuni riconoscimenti ai militari che si sono distinti in servizio.

