Ragusa, in piazza San Giovanni la seconda edizione del Palco della danza iblea

Società

L'appuntamento voluto dagli enti di promozione sportiva con il Comune si tiene domani sera a partire dalle 21

E’ in programma domani la seconda edizione del Palco della Danza Iblea, l’appuntamento aperto alla danza sportiva e accademica promosso dagli enti di promozione sportiva dell’area iblea d’intesa con il Comune di Ragusa, assessorato allo Sport. L’iniziativa si tiene domani, venerdì 18 luglio, sul palco di piazza San Giovanni, nel cuore del centro storico cittadino, a partire dalle 21. Sono trentuno le uscite previste con la presenza dei ballerini delle scuole di danza associate a Csen, Aics, Asc. “Siamo convinti – sottolinea l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, che si è adoperato con i vari eps per organizzare l’appuntamento – che ne verrà fuori ancora una volta una manifestazione di grande richiamo, tra l’altro in uno scenario incantevole. Invitiamo tutti a partecipare”.