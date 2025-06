“Ragusa in salute è solo una iniziativa riciclata”

Politica

Il Pd prende posizione sull'iniziativa attualmente in fase di svolgimento e che sarebbe il surrogato di un'altra avviata a suo tempo

“Ma che bisogno c’era di cambiare il nome a un format che, negli ultimi anni, era stato sempre curato dall’associazione “I petali del cuore” che, sull’obiettivo del fare rete, aveva tra l’altro molto puntato? Le motivazioni sono ingiustificabili”. Il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, anche a nome del capogruppo Peppe Calabrese e del consigliere Peppe Podimani (nella foto), polemizza sull’iniziativa Ragusa in salute che ha preso il via lunedì scorso e che è stata presentata sabato scorso a palazzo dell’Aquila.