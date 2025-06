Ragusa in salute, l’assessore Iacono chiarisce: “Così abbiamo rispettato il protocollo tra Comune e Asp”

Attualità

"Gli eventi dell'associazione Petali del cuore sono stati proposti nel contesto di una intesa attuata con l'azienda sanitaria provinciale e per il nostro ente non erano sostenibili. Quindi, abbiamo compiuto altre scelte"

“A conclusione dell’evento ‘Ragusa in salute’, i cui risultati saranno oggetto di apposita comunicazione insieme all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa e alle associazioni di volontariato che hanno partecipato, ritengo necessario ripristinare la verità dei fatti, replicando alle rappresentazioni false che sono state divulgate via social e a mezzo stampa”; così esordisce l’assessore alla Sanità e Politiche della salute, Giovanni Iacono (nella foto).

“Il Comune di Ragusa, sulla base del protocollo stipulato con l’Asp di Ragusa con deliberazione 289 del 7/8/2024, ha avviato necessari contatti con l’Asp per svolgere attività inerenti due delle sette aree di azioni comuni, ovvero ‘prevenzione’ e ‘invecchiamento attivo’. Nelle interlocuzioni con l’Asp, Dipartimento di prevenzione nella sede di via Licitra, si era deciso di effettuare una serie di eventi della durata di una settimana, ogni giorno dedicati a temi specifici, in linea con il protocollo Comune di Ragusa-Asp e su nostra proposta. Durante l’organizzazione lo stesso ufficio Asp ha proposto di denominare le iniziative come ‘Festa della Salute’”.

“Per la fattispecie – ancora Iacono – l’Asp ha un protocollo specifico con l’associazione di volontariato ‘Petali del cuore’ e quest’ultima ha proposto una serie di eventi: mostre fotografiche, di pittura, scultura, bagni di suoni, danze in cerchio e danza terapia, tornei di scacchi, divulgazione di tornei di calcetto e di padel, ecc. I costi di eventi promossi da ‘Petali del cuore’, tutti sicuramente meritevoli ma variati in aumento in corso d’opera, per il Comune non erano né sostenibili né giustificabili peraltro il Comune sosteneva già le spese di competenza e il rapporto formale con ‘Petali del cuore’ è in essere con l’Asp.