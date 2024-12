Ragusa, in scena alla Badia la Nuova compagnia teatrale Cassibile

Spettacoli

Proporrà domenica al pubblico la divertente commedia in due atti "Voglia di borotalco"

Una normale coppia di coniugi litiga a causa dei comportamenti ambigui di lui. La situazione si aggrava quando l’amante di lui minaccia di voler confessare alla moglie la loro tresca e degenera quando un invadente rappresentante di un’associazione benefica, per deformazione professionale, non resiste alla tentazione di aiutare tutto e tutti innescando un meccanismo che segna l’inizio di situazioni grottesche e divertenti fino a rasentare quasi l’assurdo. E’ questo il piatto forte della trama del nuovo appuntamento di Ragusa Ride, la divertente rassegna in programma al teatro Badia di corso Italia 103, che torna a proporre un appuntamento con la commedia brillante. Domenica 8 dicembre, alle 18,30, la Nuova Compagnia Teatrale Cassibile porterà sul palcoscenico la pièce in due atti dal titolo “Voglia di Borotalco”. “Un altro momento da trascorrere in allegria e all’insegna della spensieratezza – dice il direttore artistico Maurizio Nicastro – rispettando il solco di altre rappresentazioni simili che sono state caratterizzate dalla capacità di sapere suscitare uno straordinario buonumore”. Dopo l’arrivo di una coppia in procinto di acquistare l’appartamento e del marito della sua amante, si darà vita ad equivoci e a situazioni grottesche che renderanno la storia divertentissima con momenti di grande comicità, tra contrattempi, malintesi e intrighi. Per info e prenotazioni è possibile contattare il 3334183893. E’ sempre possibile la promozione “Teatro&Pizza” per gustare un’ottima pizza a fine spettacolo a un prezzo molto conveniente. Ingresso solo teatro 12,50 euro. Teatro&Pizza (bevanda compresa) 22,50 euro nella pizzeria Capitolo Barocco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA