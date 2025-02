Ragusa, in scena l'”Iliade, il gioco degli dei”

Attualità

Venerdì sera al teatro Duemila in primo piano un caposaldo della letteratura greca e occidentale con protagonista Alessio Boni

Per il mondo antico, erano causa di tutto, dei immortali che si divertivano a dare le carte nel gioco della commedia umana. Tornano in scena direttamente dal caposaldo della letteratura greca e occidentale, tuffandosi in un bignamino costruito ad arte in “Iliade, il gioco degli dei”, con protagonista Alessio Boni, ma invero corale, che strizza l’occhio a storie che gettano ponti da “qui” all’eternità. Venerdì 14 febbraio un nuovo appuntamento con la stagione teatrale del Duemila di Ragusa firmata dall’associazione culturale C&M con la direzione artistica di Carlo Nobile. L’appuntamento al via dalle 21, botteghino in via Roma 168 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 (cellulare 333.5705353). A firmare drammaturgia, testo e regia è il gruppo formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer; la produzione, imponente, è a cura di Nuovo Teatro con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia.